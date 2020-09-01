عواصف غبارية «مرعبة» على سطح المريخ

المصدر: (دبي - البيان)

رصدت المركبة الفضائية الرابضة على سطح كوكب المريخ «كيريوسيتي» التابعة لناسا، غباراً كثيفاً يتجمع ضمن شكل مخيف يحوم في منطقة الكوكب الأحمر الجافة. وصوّرت «كيريوسيتي» شيطان/ رعب الغبار في 9 أغسطس الماضي، حسب موقع «روسيا اليوم»، حيث التقط ميزة طيفية ترقص على طول الحدود بين المنحدرات المظلمة والخفيفة داخل حفرة غيل كريتر، التي يبلغ قطرها 96 ميلاً (154 كيلومتراً).وقال أعضاء فريق «كيريوسيتي»، إنه ليس من المستغرب أن هذه الزوابع الجافة، التي نرصدها هنا أيضاً على الأرض، تظهر داخل فوهة البركان هذه الأيام. وتقع العاصفة على بعد 4.5 درجات جنوب خط الاستواء المريخي، وكتبت كلير نيومان، عالمة الغلاف الجوي : «تسخين الأسطح الأقوى يميل إلى إنتاج حمل حراري أقوى ودوامات حمل حراري».

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