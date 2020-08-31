انتعاش مهنة صيد الثعابين في أستراليا

المصدر: (ملبورن - د ب أ)

تشهد أستراليا ازدهاراً لمهنة صيد الثعابين، في الوقت الذي سببت فيه جائحة (كوفيد 19) اضطراباً في الاقتصاد الوطني علاوة على بطالة الكثيرين.

ويقول ريموند هوسر من ملبورن الذي يمتهن صيد الثعابين بشكل احترافي منذ سبعينات القرن الماضي، إنه على وشك أن يكون في هذه الفترة أكثر انشغالاً من أي وقت مضى.

وقال لوكالة الأنباء الأسترالية: «لأن الناس يقيمون في منازلهم ولا يستطيعون الخروج.. لدينا هجوم عاصف وسيرى الناس المزيد من الأفاعي».

وأضاف أن قضاء ساعات الإغلاق في قص العشب والبستنة سيزيد من احتمال اكتشاف الزواحف غير المرغوب فيها.

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