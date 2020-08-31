تغريدة الراحل «النمر الأسود» الأخيرة تحصد أكبر عدد إعجابات

المصدر: (إعداد - راضية آيت خداش)

بعد يوم من خسارة تشادويك بوسمان معركته ضد مرض سرطان القولون، أول من أمس، أعلن موقع «تويتر» أن آخر مشاركة لنجم فيلم الأبطال الخارقين «النمر الأسود» على موقع التواصل الاجتماعي، هي التغريدة الأكثر إعجاباً على الإطلاق. وتضمنت التغريدة التي دونت على حسابه الرسمي، صورة للممثل وإعلان عائلته عن وفاته.

وقال الحساب الرسمي لتويتر، إن التغريدة سجلت رقماً قياسياً على الموقع، واحتلت الصدارة لأكثر التغريدات إعجاباً.

وكتبت تويتر في تغريدتها «تكريم يليق بالملك»، مرفقة التغريدة بوسم #WakandaForever، وهي كلمة يرددها الملك في فيلمه الشهير «النمر الأسود». تغريدة بوسمان، التي نُشرت مساءً يوم الجمعة، حصلت على نحو مليوني إعادة تغريد، وأكثر من 7.7 ملايين إعجاب لغاية ظهر السبت، واستمرت في الصعود.

وتوفي بوسمان، الجمعة، في معركته التي استمرت أربع سنوات ضد سرطان القولون، عن عمر يناهز 43 عاماً. ومن بين الملايين الذين أعادوا التغريد وأعجبوا بالتغريدة التي توجت حديثاً على تويتر، نجوم هوليوود وسياسيون وشخصيات عامة، منهم باراك أوباما، دواين جونسون.

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