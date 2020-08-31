لوحات فنية يدوية على جيوب «الجينز»

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

غارقة في شغفها بتاريخ الفنون، انكبت الفنانة الشابة كيسلير راميريز من كاليفورنيا الأمريكية، خلال بحثها عن عمل بدوام كامل، على الرسم اليدوي على الجيوب الخلفية لسراويل الجينز الزهيدة، مستوحيةً من لوحات فنانين عالميين، ككلود مونيه وفنسنت فان غوغ وساندرو بوتيشيللي.

بدأت كيسلير شراء سراويل الجينز الرخيصة، بهدف إعادة بيعها، كطريقة لجني بعض المال، بانتظار عثورها على وظيفة، لكنها وجدت نفسها تمضي 30 ساعة أحياناً لإنهاء لوحة ما بدأت إبداعها على الجيوب الخلفية للسراويل. وقد بدأت منذ عام 2017، ببيع سترات الجينز والسراويل المرسومة من خلال مشروع «فنون كيسلير راميريز».

وقالت راميريز في حديث لمجلة «إنسايدر»، إن أمها اعتادت أن تعطيها صفوفاً في الفن داخل المرأب، حين كانت لا تزال في المدرسة الابتدائية، وأضافت: «أنا أرسم منذ تمكنت من حمل الريشة. وقد زرعت والدتي بداخلي حسّ الإبداع».

بعد تخرجها في الجامعة، شرعت راميريز في شراء الجينز وإعادة بيعها عبر تطبيق على الإنترنت، لجني المال، وقد رغبت بأن يتسم نشاطها الجانبي بالاستدامة، وأحبت فكرة منح حياة جديدة لسراويل الجينز القديمة.

وانتهى بها الأمر في أواخر 2017، إلى تحويل فكرتها لعمل تجاري قائم على بيع السراويل والقطع المميزة، بتحف فنية من توقيع كبار الرسامين على موقع خاص بها.

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