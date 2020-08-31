تقنية «مجسمة» لرؤية تأثيرات الزمن في المواقع الأثرية

المصدر: (سان فرانسيسكو - د ب أ)

استطاع فريق من الباحثين من جامعة كورنيل الأمريكية استخدام مجموعة من الصور التي التقطها سائحون لبعض المزارات العالمية مثل برج إيفل في فرنسا ونافورة تريفي في روما وغيرها، لتطوير وسيلة جديدة لإتاحة رؤية مجسمة لتلك المزارات مع متابعة التغيرات التي تطرأ عليها بمرور الوقت.

وتعتمد هذه الفكرة على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تستطيع ترتيب آلاف الصور للمواقع الأثرية الشهيرة دون أن تكون هذه الصور في الأصل مؤرخة أو مرتبة بتسلسل زمني معين. وأتاحت هذه التقنية حل مشكلة تتعلق بالرؤية الحوسبية ظلت تؤرق خبراء الكمبيوتر على مدار ستة عقود.

ونقل موقع «تيك إكسبلور» عن الباحث نواه سنافلي الاستاذ بقسم علوم الكمبيوتر في جامعة كورنيل قوله: «إنها طريقة جديدة لرؤية المزارات السياحية تسمح بمشاهدة المكان من زوايا مختلفة، وكذلك اختيار وقت المشاهدة، أي اختيار توقيت اللقطة حسب رغبة المستخدم».

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