روبوت لتعقيم الغرف بالأشعة فوق البنفسجية

المصدر: (سان فرانسيسكو- د ب أ)

منذ تفشي جائحة «كورونا»، أصبح الجميع يحرصون على الاعتناء بنظافة منازلهم وأماكن عملهم خشية تفشي فيروس «كوفيد 19»، ولكن هناك بعض الأماكن التي يصعب الوصول إليها داخل الغرف لتعقيمها، والتأكد من نظافتها. ولذلك، درس فريق من الباحثين بجامعة ساوث كاليفورنيا الأمريكية إمكانية الاستفادة من روبوت، كانوا قد ابتكروه منذ سنوات عدة، للقيام بهذه المهمة، بعد إدخال بعض التعديلات في تصميمه.

وأفاد موقع «تيك إكسبلور»، بأن الروبوت الذي يحمل اسم «أدامز»، تم تصميمه في الأصل للمساعدة على فتح الأبواب، وحمل الأغراض الثقيلة، تم تجهيزه بذراع روبوتية، ووحدة للتعقيم بالأشعة فوق البنفسجية.

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