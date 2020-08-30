«الهيس».. تقاليد عريقة في الزراعة

المصدر: رصد وتصوير: عبدالله بن ربيع

المحراث خشبة طولها متر واحد، تثبت في أسفلها قطعة من الحديد مثلثة الشكل، تثبت بها خشبة بطول 30 سم تحت منتصف الخشبة، ومن ثم تثبت من أعلى خشبة بطول خمسة سنتيمترات.

ويقال على المحراث باللهجة الإماراتية «الهيس»، وهو يستخدم في المزارع وحقول القمح والحبوب لتقليب التربة أو الطين قبل الزرع.

وحرث المزارع هي دائماً مهمة الرجال، وذلك عن طريق جر المحراث على ظهورهم، أو بالاستعانة بالدواب. وهذه طريقة تقليدية قديمة، عاشت على مر العصور، ولا تزال تعيش إلى اليوم، حيث لا يزال سكان الجبال يستخدمونها إلى هذه اللحظة.

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