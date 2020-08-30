فنانة أمريكية تحوّل جداول البورصة لمناظر طبيعية

المصدر: إعداد ـ اليازية البدواوي

هل سبق لك تخيل تحول تراجع أو صعود مؤشرات سوق الأسهم لشركات مثل «فورد» و«تيسلا» و«أبل» لممرات صخرية وآفاق بعيدة في المدينة؟ ذلك ما تعمل عليه في الحقيقة مصممة الرؤى البصرية في شركة «نايك»، غلاديز أورتيزا، خلال ساعات فراغها، عبر تحويل مخططات سوق الأسهم الباهتة لمناظر طبيعية رائعة.

ونقلاً عن مواقع إخبارية، فإنها وقبل فترة تفشي جائحة كورونا، عمدت الفنانة أورتيزا، المقيمة بولاية أوريغون الأمريكية، لتصور المباني والسمات الطبيعية لما عكسته مخيلتها عند الإمعان في جداول أسهم شركة للأسهم، تقول الفنانة: «أتذكر أنني جلست على الأريكة وأنا أنظر لأحد مخططات الأسهم الخاصة بي وأقول لزوجي بلا مبالاة إن تلك الرسوم البيانية تبدو جميلة حقاً ويجب علي إعادة إنشائها كجبال على منظر طبيعي». وسرعان ما تجلت تلك التصورات في صور حية قائمة على الطبيعة من إبداعها.

تشارك أورتيزا أعمالها الأخيرة تلك على موقع «انستغرام» حيث تحظى بالمتابعة والإعجاب، مدللةً على أن إلهامها يأتي في غالبيته من خلال عيشها في شمال غرب المحيط الهادئ.

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