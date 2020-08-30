عرض زواج برعاية شرطية

المصدر: (دبي - البيان)

أوقف ضباط الشرطة في ولاية نيوجيرسي الأمريكية حركة المرور لمساعدة شاب على القيام بعرض زواج مذهل لحبيبته.

وأظهر مقطع فيديو نشرته شبكة «سكاي نيوز» الأمريكية الشرطة وهي توقف سيارة شاب وسط الطريق، ليترجل منها صحبة حبيبته، ثم يقوم فجأة بالجثو على ركبته وتقديم خاتم زواج لها، وسط دهشتها وعلى مرأى من عناصر الشرطة.

ويحفل التاريخ بطرائف وطرق غريبة للزواج. كما أن التاريخ عرف الكثير من طقوس الزواج التقليدية والغريبة بنفس الوقت، ولعل من أشهرها ما ينتشر بين قبائل التبت الصينيّة، حيث تصعد العروس شجرة مرتفعة، ومن يريد الزواج بها يجب أن يتسلق هذه الشجرة، في حين تحاول عائلة العروس منعه من الوصول إليها.

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