أغلى خروف في العالم.. 367 ألف جنيه إسترليني

المصدر: (دبي-البيان)

باعت دار مزادات للحيوانات في اسكتلندا أخيراً، خروفاً يبلغ من العمر 6 أشهر، بمبلغ «يتكون من 6 أرقام»، الأمر الذي يجعله أغلى خروف في العالم تم بيعه حتى الآن. وذكرت شبكة «سكاي نيوز»، أن الخروف بيع الخميس بمبلغ 367 ألفاً و500 جنيه استرليني، وذلك في مزاد بمدينة لانارك وسط اسكتلندا.

وكان أعلى سعر قد بيع فيه خروف من السلالة نفسها هو 231 ألف جنيه استرليني، وذلك عام 2009. واشترى الخروف الجديد 3 مزارعين اسكتلنديين، وفق تقارير صحافية.

وبدأت المزاودة على الخروف بمبلغ 10 آلاف جنيه استرليني، وقال أحد المشترين، ويدعى جيف أيكن، لـ«سكاي نيوز»، إن «الكثير من مربي الماشية كانوا يراقبون الخروف، لأنه حيوان مميز».

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