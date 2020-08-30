مقاتلة تصطدم بلافتة مرورية

المصدر: (دبي - البيان)

صدمت مقاتلة من طراز «سو ـ 27» تابعة لسلاح الجو الأوكراني، لافتة مرورية خلال تدريب في مقاطعة روفنا بشمال غربي البلاد. ويظهر في شريط فيديو، أن الحادث وقع على طريق السيارات «كييف – تشوب» السريع، أثناء التدرب على الهبوط على الطريق.

وتظهر اللقطات، طائرة مقاتلة تحلق فوق الطريق، وتحطم اللافتة المرورية. بعد ذلك، تبدأ المقاتلة بالارتفاع، بينما تظل شظايا اللافتة على هيكل الطائرة. وذكر المكتب الصحفي للقيادة الجوية المركزية للقوات الجوية الأوكرانية، في وقت سابق، أن هذه التدريبات جرت في نطاق تنفيذ المهام المتعلقة «بحماية سيادة وسلامة أوكرانيا ومواطنيها».

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