كلب بوليسي يكشف «عبوات الموت»

المصدر: (دبي - البيان)

قاد كلب بوليسي خفر السواحل اليونانية لأكثر من 100 كيلوغرام من الكوكايين مخبأة في شاحنة متجهة إلى إيطاليا، حسبما قال مسؤولون أول من أمس.

وأعلن خفر السواحل أن الاكتشاف حدث الخميس في مرفأ باتراس غرب اليونان، فيما كانت الشاحنة على وشك الصعود على متن عبّارة متجهة إلى إيطاليا.

واعتقل رجل يوناني عمره 63 عاماً بتهم الاتجار في المخدرات بعد العثور على 105 كيلوغرامات من الكوكايين، مخبأة في مائة عبوة بلاستيكية صغيرة، وفقاً لما نقلت «أسوشيتد برس» عن خفر السواحل.

وقالت السلطات إن قيمة المخدرات السوقية تبلغ نحو 3 ملايين يورو (3.6 ملايين دولار).

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