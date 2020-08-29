زوجان مسنَّان يكسران الرقم القياسي في العمر

المصدر: البيان الإلكتروني

دخل خوليو سيزار مورا تابيا ذو الـ110 أعوام، وزوجته والدرامينا ماكلوفيا كوينتيروس ريس ذات الـ104، موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد حصولهما على لقب أكبر زوجين سناً في العالم.

ويبلغ عمر الزوجين الإكوادوريين معاً 214 عاماً، ولديهما خمسة أبناء توفي أحدهم، و11 حفيداً، و21 من أبناء الأحفاد، و9 من أبناء أبناء الأحفاد.

وأكد الزوجان، وفقاً لما نشرته "روسيا اليوم"، أن "وحدة الأسرة في ظل قواعد المحبة والاحترام المتبادل والعمل الصادق والتعليم السليم القائم على القيم العائلية هي مفاتيح التعايش الصحي".

وتابعا: "لم يكن الأمر سهلاً، لأن أقاربنا كانوا معارضين لزواجنا، ولكن مع الوقت والصبر تمكنّا من إقناعهم وأصبحنا مثالاً يحتذى به، وأفضل مرجعية للأجيال الشابة".

وعقد الزوجان قرانهما في مدينة كيتو في 7 فبراير 1941، في حفل سري حضره عدد قليل من الأصدقاء المقربين بسبب معارضة الأهل.

يُذكر أن هناك زيجات دامت فترة أطول، لكن لم يسبق أن بلغ زوجان معاً هذه المرحلة المتقدمة من العمر.

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