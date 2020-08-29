المصدر: وام

قررت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة تمديد عروض العودة إلى المدارس ضمن "مفاجآت صيف دبي 2020" لغاية 26 سبتمبر المقبل ما يمنح العائلات فرصة الاستعداد للعام الدراسي الجديد والتسوق براحة وأمان.

وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي - إنه مع اقتراب نهاية الإجازة الصيفية وانطلاق العام الدراسي الجديد يقدم موسم العودة إلى المدارس عروضا ترويجية متميزة لأولياء الأمور والطلبة على حد سواء ..لافتا إلى أن الموسم اكتسب أهمية أكبر هذا العام في ظل استعداد الطلبة للعودة إلى الفصول الدراسية بعد فترة طويلة من التعلم عن بعد حيث تم التمديد بهدف منح العائلات الوقت الكافي للحصول على ما يحتاجونه من مستلزمات وضمان أفضل بداية ممكنة للعام الدراسي الجديد.

وأكد أن صحة المتسوقين وسلامتهم تمثل أهمية قصوى بالنسبة للجميع خلال هذه الفترة حيث تواصل كافة مراكز التسوق في دبي تطبيق جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الغاية بما في ذلك التعقيم وقياس درجات الحرارة والتباعد الاجتماعي وهو ما يتيح لسكان دبي وزوارها التسوق براحة تامة .

وخلال موسم العودة إلى المدارس تقدم هيئة المعرفة والتنمية البشرية برنامج" #وتتجدد_الحياة "من أجل مساعدة أولياء الأمور والأطفال على اجتياز العام الدراسي المقبل بنجاح والاستمتاع ببداية إيجابية من خلال سلسلة من الأنشطة التعليمية التفاعلية.

وسيتواجد موظفو ومسؤولو هيئة المعرفة والتنمية البشرية بمناطق مخصصة في "مول الإمارات" في الفترة من 30 أغسطس الجاري وحتى 5 سبتمبر المقبل "وفي سيتي سنتر مردف" من 9 سبتمبر وحتى 19 سبتمبر المقبل حيث يمكن للعائلات التحدث إلى موظفي الهيئة وتوجيه الأسئلة إليهم حول إجراءات السلامة المتبعة في المدارس بالإضافة إلى المشاركة في عدد من الأنشطة الترفيهية مثل صنع وتصميم الكمامات الخاصة بهم وكذلك صنع كمامات خاصة سيتم توزيعها على الطلاب في السودان كجزء من مبادرة أقيمت بالشراكة مع منظمة "اليونيسف" .

ويشمل برنامج "#وتتجدد_الحياة" أيضا سلسلة من الندوات التثقيفية عبر الإنترنت بالإضافة إلى مجموعة من ورش العمل والاجتماعات الميدانية المفتوحة أمام الجميع والتي يستضيفها خبراء التعليم والصحة والسلامة.

وتقدم عدد من المحالات التجارية في مراكز التسوق المحتلفة بدبي عروضا وخصومات بمناسبة العودة العام الدراسي الجديد منها عرض للمتسوقين في متاجر "جمبو" بدبي يتضمن الحصول على فرصة الفوز بمبلغ 25 ألف درهم لدفع الرسوم المدرسية حيث يتوفر العرض في "مول الإمارات" و"سيتي سنتر مردف" و"سيتي سنتر ديرة" ومنطقة الفهيدي حتى يوم 12 سبتمبر المقبل.

كما يقدم بنك رأس الخيمة الوطني فرصة الفوز ببطاقة "هدايا إعمار" بقيمة تصل إلى 2000 درهم عند دفع الرسوم الأكاديمية للعام المقبل باستخدام بطاقة الائتمان التابعة للبنك.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز