«حفيت» يشهد أول توثيق فلكي لظهور نجم سهيل

المصدر: أبوظبي - وام

تمكن مركز الفلك الدولي بمشاركة جهات رسمية وفلكية أخرى من رؤية نجم سهيل بالعين المجردة صباح أمس، من قمة جبل حفيت الرابض في جنوب مدينة العين.

وتمت رؤية «سهيل» بالتصوير الفلكي والمنظار والعين المجردة في أول توثيق فلكي حديث لظهور النجم، بعد حملة رصد يومية استمرت منذ يوم 10 أغسطس الجاري.

و«سهيل» هو الاسم العربي لنجم ألفا القاعدة، واسمه باللاتينية «كانوبوس» وهو ألمع نجم في مجموعة النجوم المكونة لكوكبة القاعدة، وثاني ألمع نجم في السماء ليلاً بعد الشعرى اليمانية، ويأتي بعده مباشرة في الترتيب حارس السماء طبقاً لقائمة أشد النجوم سطوعاً.

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