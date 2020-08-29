لبؤة تقتل مربّيها في جنوب أفريقيا

المصدر: جوهانسبرغ - أ ف ب

قُتِلَ مربّي أسود جنوب أفريقي عندما هاجمته إحدى اللبؤات التي كان يهتم برعايتها، على ما أفادت عائلته أول من أمس.

وكان وست ماثيوسن (69 عاماً) ينزّه لبؤتين بيضاوين، الأربعاء، عندما هاجمته إحداهما فجأة فأردته في مزرعة «ليون تري توب لودج» العائلية في مقاطعة ليمبوبو شمالي شرق جنوب أفريقيا.

وكان الرجل الملقّب «العمّ وست» يربّي الأسود منذ صغرها واعتاد على محادثتها. وكانت زوجته جيل (65 عاماً) في السيارة وراءه عندما هاجمته اللبؤة، لكنها لم تستطع التدخل، بحسب بيان لمحامية العائلة مارينا بوتا.

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