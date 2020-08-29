«الفرعون الذهبي» يزور الغردقة وشرم الشيخ

المصدر: الأقصر - د ب أ

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، عن عرض آثار معرض الفرعون الذهبي الملك توت عنخ آمون، العائدة من العاصمة البريطانية لندن، في متحفي شرم الشيخ والغردقة.

وقالت الوزارة في بيان، أمس، إن المجلس الأعلى للآثار المصرية، قرر عرض 10 قطع أثرية من مقتنيات المتحف التي عادت لمصر فجر أمس، بصفة مؤقتة في متحف الغردقة الذي افتتح هذا العام، وعرض 10 أخرى، في متحف شرم الشيخ الذي سيتم افتتاحه نهاية العام الجاري، وذلك بهدف تمكين زوار المدينتين من السياح من رؤية جزء من كنوز الملك توت عنخ آمون، وذلك ضمن خطة جذب مزيد من السياح لزيارة المدينتين والترويج للمتحفين الجديدين.

وأضافت الوزارة إنه سيتم نقل الـ20 قطعة بعد عرضها بشكل مؤقت بالمدينتين الساحليتين إلى المتحف المصري الكبير(على بعد كيلومترين من أهرامات الجيزة)، كما قرر المجلس نقل باقي قطع المعرض العائدة من لندن إلى مخازن المتحف المصري بميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة. وكانت مقتنيات معرض آثار الفرعون الذهبي، وصلت إلى العاصمة المصرية القاهرة، فجر أمس، قادمة من لندن.

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