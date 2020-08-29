إبداع هندسي ينبض بالحياة على دَرَج

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

قررت شابتان إضفاء ما يشبه المنسوجات زاهية الألوان، تغطي درجاً من 3 مستويات في حرم جامعة ولاية أبالاتشيان الأمريكية، فيما مثل لاحقاً هندسة جمالية نابضة بالحياة. عمل الفنانتين جيسي أونترهالتر وكاتي ترون، تجسد عبر رسم خريطة من الأشرطة الفردية التي تتقاطع وتنتهي في قالب أشكال هندسية أكبر.

قال الثنائي المقيم في بالتيمور، وتعرفان باسم جيسي وكاتي: «تضمن الرسم الكثير من المعادلات والحسابات المتعلقة بالرياضيات، وكان الحصول على الزوايا والمنظور بشكل صحيح أكبر تحدٍ لنا، ولكن في النهاية تم رسم ووضع كل شيء في مكانه».

وأضافتا لموقع متخصص بأخبار التصميم: استهدف العمل في صميمه استحضار المنسوجات التي تعتبر تقليدية في أبالاتشيان، ويتألف العمل الفني واسع النطاق من تدرجات زاهية الطبقات في شبكة معقدة من المشارب والبقع المنسوجة. تصطف الأوشحة المرسومة بألوان محايدة زاوية أسفل الدرج، ما يمنح اللوحة الجدارية المسطحة مظهر السجادة.

وعن ردود الأفعال حول منتجهما الفني، ذكرت جيسي وكاتي أنهما استمتعتا فعلاً برؤية الناس وهم يتذوقون الفن في الهواء الطلق منذ بداية الوباء، وقالتا: «إنه لمن المجدي حقاً مشاهدة العمل وهو يتبنى من قبل الجمهور. إذ ينتهي الأمر بأن تصبح الجداريات جزءاً من المجتمع».

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