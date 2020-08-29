تمثال جديد للأميرة ديانا أمام قصر كينزنجتون

المصدر: لندن - رويترز

أعلن قصر كينزنجتون، أمس، أن تمثالاً جديداً للأميرة ديانا سيقام في القصر في يوليو المقبل، فيما كان يفترض أن يكون عيد ميلادها الستين، بعد تأجيل بسبب جائحة كورونا.

وفي 2017 قال الأميران وليام وهاري إنهما طلبا نحت تمثال تكريماً لوالدتهما التي توفيت في حادث سيارة في باريس منذ ما يربو على 20 عاماً، لوضعه أمام قصر كينزنجتون، المقر الرسمي للأمير وليام في لندن. واختارا النحات إيان رانك برودلي لصنع التمثال إحياء للذكرى العشرين لوفاة ديانا. وسبق أن صنع برودلي صورة الملكة إليزابيث المستخدمة على العملات المعدنية البريطانية.

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