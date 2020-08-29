خريطة مناعية لخلايا البعوض المقاوم للملاريا

المصدر: لندن - رويترز

وضع علماء أول خريطة كاملة للخلايا المناعية للبعوض ووجدوا نوعاً جديداً من الخلايا يمكن أن يكون له دور في قدرة البعوض على التصدي للملاريا.

وقال الباحثون إن النتائج التي نشرت في دورية «ساينس» يمكن أن تساعد العلماء على اكتشاف طرق جديدة لمنع البعوض من نشر طفيل الملاريا للبشر وكسر سلسلة الانتقال.

وأوضح فريق البحث أن جهاز المناعة للبعوض يتحكم في كيفية نقل الحشرة للطفيليات أو الفيروسات، لكن حتى الآن، لا يعرف العلماء سوى القليل عن أنواع الخلايا.

وتؤثر الملاريا في أكثر من 200 مليون شخص في جميع أنحاء العالم وقتلت ما يقدر بنحو 405 آلاف شخص في عام 2018، معظمهم من الرضع والأطفال دون سن الخامسة. والملاريا مرض ناتج عن طفيليات بلازموديم الموجودة في لدغات إناث بعوض الأنوفيلة.

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