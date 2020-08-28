روبوتات بحجم شعرة يمكن حقنها في الجسم

المصدر: باريس - أ ف ب

توصل عدد من العلماء إلى ابتكار روبوتات مجهرية بحجم شعرة تتنقل على أربع قوائم ويمكن حقنها في الجسم بواسطة إبر تحت الجلد، على ما أفادت دراسة نشرت في مجلة «نيتشر».

وأوضح مارك ميسكن من جامعة كورنل الأميركية لوكالة فرانس برس أن «هذه الروبوتات صغيرة جدا إلى درجة أن رؤيتها بالعين المجردة غير ممكنة، ولها اربعة قوائم تغذيها خلايا شمسية».

وأضاف«يمكننا تحريك القوائم بإرسال أشعة ليزر إلى هذه الخلايا الضوئية، مما يجعل الروبوت يمشي».

ويتكون الروبوت من خلايا ضوئية من مادة السيليسيوم تشكّل جسمه ومن أربعة محركات كهروكيمائية هي بمثابة قوائمه.

وأوضحت الدراسة أن هذه الروبوتات الصغيرة بحجم 0.1 مليمتر صلبة ويمكن أن تصمد في بيئات حمضية للغاية وتتحمل تغييرات في درجات الحرارة تصل إلى اكثر من 70 درجة على مقياس سلسيوس. وأشارت الدراسة إلى أن الروبوتات التي أنتج الباحثون أكثر من مليون منها «يمكن حقنها باستخدام إبر تحت الجلد، مما يوفر إمكان استكشاف بيئات بيولوجية» داخل الجسم.

وقال مارك ميسكن إن «تقليص حجم الإلكترونيات على مدى خمسين عاما أدى إلى ابتكار تقنيات بالغة الصغر». في الوقت الراهن، لا تزال هذه الروبوتات المجهرية ذات القوائم الأربعة بعيدة من الكمال، فهي بطيئة الحركة ولا يمكن السيطرة عليها.

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