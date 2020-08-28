للجمال أيضاً عواقب خطيرة!

المصدر: دبي - البيان

أصبحت مستحضرات التجميل جزءاً لا يتجزأ من حياة الجنس اللطيف. ولكن كثرة المستحضرات المصممة لضمان جمال البشرة، قد تلعب دوراً سلبياً في هذا المجال.

وبحسب الدكتور أليكسي يديمسكي، أخصائي الأمراض الجلدية، تبدأ الفتيات في عمر 12-13 سنة باستخدام مستحضرات التجميل، وينظفن بشرتهن بعنف ونشاط. وهذا الأمر يغير طبيعة البشرة مع مرور الوقت.

وقال، «إن كثرة وتنوع مستحضرات التجميل التي توضع على الجلد، تؤدي إلى تغير طبيعة البشرة وتفقد الجلد خصائصه، ومع مرور الوقت لن يتحمل الجسم هذه المستحضرات، ويتفاعل مع أي مستحضر تجميل سبق أن استخدمته الفتاة سابقاً، بما فيها الخاصة بتنظيف الجلد».

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