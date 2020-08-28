كواكب النجوم القريبة غير صالحة للحياة

المصدر: دبي - البيان

اكتشف علماء أمريكيون توهجات منتظمة في النجم «GJ 887» القريب من الأرض، ما يعني أن الكواكب التي تدور حوله لا يمكن أن تكون صالحة للحياة.

وتفيد مجلة «أمريكان أسترونوميكال» بأن النجم الواقع على بعد 10 سنوات ضوئية من الشمس، هو أحد أسطع النجوم في السماء القريبة من الأرض. وينسب هذا النجم إلى فئة M- الأقزام الحمراء منخفضة الكتلة، التي تدور حولها معظم كواكب المنظومة الشمسية.

وكان تلسكوب TESS الفضائي، الذي أطلقته ناسا للبحث عن الكواكب الخارجية، قد اكتشف حول هذا النجم كوكبين أو ثلاثة صالحة للحياة، قد توجد على سطحها المياه في الحالة السائلة. ولكن بشرط أن يكون النجم نفسه هادئا، لأن التوهجات القوية والمتكررة وانبعاث الغازات، «تزيل» الغلاف الجوي للكواكب المحيطة، ما يجعلها غير صالحة للحياة.

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