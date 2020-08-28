غواصة مسيّرة تنزل إلى قاع خندق ماريانا

المصدر: دبي - البيان

تم الكشف في موسكو عن غواصة مدنية روسية صغيرة تدعى «فيتياز -دي» نزلت يوم 9 مايو الماضي إلى قاع خندق ماريانا.

وتم عرض الغواصة في جناح مكتب «روبين» للمعدات البحرية. وقدم الغواصة لضيوف المنتدى، فيكتور ليتفينينكو وهو نائب مدير البحوث الفيزيائية التقنية في مؤسسة الدراسات الواعدة التي قامت بتمويل عملية تصميم وتصنيع الغواصة. أما فيكتور ليتفينينكو فأشرف مباشرة على غطس الغواصة من متن سفينة الأم «فوتي كريلوف».

وقال ليتفينينكو إن نزول غواصة «فيتياز – دي» المسيّرة غير المأهولة الروسية إلى خندق ماريانا أتى دافعاً قوياً لتنشيط العمل في هذا المجال.

وأوضح أن جسم تلك الغواصة مصنوع من سبائك التيتانيوم ويمكن أن تنزل إلى عمق يزيد على 10 كيلومترات. أما غلافها الخارجي فصنع من المادة البلاستيكية الكروية، ما يخفض من وزنها ويكسبها شكلاً انسيابياً.

ويذكر أن خندق ماريانا هو أعمق نقطة في سطح الكرة الأرضية وتقع في غرب المحيط الهادي إلى الشرق من جزر ماريانا الشمالية، ويبلغ طوله حوالي 2550 كيلومتراً ويبلغ عرضه 70 كيلومتراً وهو مستطيل الشكل.

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