يحطم الرقم القياسي في حل مكعبات روبيك تحت الماء

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

تمكن هندي من تشيناي من حل 6 مكعبات من ألعاب الـ«روبيك» تحت الماء، حابساً أنفاسه لمدة دقيقتين و17 ثانية، ومسجلاً في سياق ذلك رقماً قياسياً جديداً في سجل «غينيس» العالمي.

وقد حطم اليارام سيكار، البالغ من العمر 25 عاماً، السجل العالمي بأكبر عدد مكعبات الـ «روبيك»، جرى حلها تحت الماء في وقت سابق من الشهر، وحصل أخيراً على الاعتراف بتحطيمه الرقم العالمي رسمياً.

وفي مقطع الفيديو الذي صوره الشاب، ونشره موقع «إنديان إكسبرس»، يمكن مشاهدته وهو جالس بهدوء داخل صندوق زجاجي مليء بالماء، مرتدياً نظارات سباحة، منكباً على حل المكعبات الـ6، الواحد تلو الآخر، مع حبس أنفاسه بشكل متواصل. واستناداً إلى سجل غينيس للأرقام القياسية، على المشارك أن يبقى مغموراً بالمياه بشكل كامل طيلة الفترة، من أجل المشاركة في السباق.

وقال الشاب لوكالة أنباء «إيه إن أي» إنه طور قدراته على البقاء تحت الماء لفترة أطول، بممارسة اليوغا، وإن الفضل بحبس أنفاسه لفترة طويلة يعود لممارسة البرانايام، مشيراً إلى أن جهوده الرامية لتحطيم الرقم القياسي كانت محاولة لإلهام طلابه، فالجائحة، حسب قوله، «ستأتي وتذهب، لكن عقولنا ونفوسنا عليها أن ترتقي إلى مستويات أعلى لمواجهة أي شيء».

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