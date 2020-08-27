خاطرا بحياتهما لتخليص أسد من مصيدة

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

لم يتردد مارك إكينز من قسم موارد الحياة البرية جنوب ولاية يوتا الأمريكية في الإسراع لإنقاذ أسد شرس «الكوغار» بعد تلقي بلاغ من بعض الصيادين عن وقوع الأسد في فخ مصيدة في جبال باين فالي بمقاطعة واشنطن.

وقال إكينز إن المصيدة كانت مخصصة لقطط البوبكات والذئاب، وأوضح أن الصيادين عليهم الإبلاغ في غضون 48 ساعة في حال علق حيوان الكوغار في المصيدة. واستجاب مارك وأحد الصيادين لنداء المساعدة وتوجها لتحرير الأسد الذي بدأ يضرب بعنف عندما اقترب الرجلان منه.

وفي مقطع الفيديو الذي تم تصويره وتحميله على يوتيوب، شوهد إكينز والصياد وهما يقومان بتثبيت الكوغار بمعدات خاصة بالصيد لحماية أنفسهما. وقال إكينز: «إن طريقة السيطرة على الحيوان الشرس باستخدام هذه المعدات صعبة للغاية ولكنها في اعتقاده خيار أكثر إنسانية وأكثر أماناً من التخدير». وأوضح أن المهدئات يصعب الحصول عليها بأحيان كثيرة، ويمكن أن تؤدي إلى عدم استيقاظ الحيوان.

وبعد فترة قصيرة من المعاناة، تمكن الفريق من تأمين الكوغار أخيراً، وألقى إكينز بطانية فوقه أثناء إزالة مخلب الحيوان من الفخ. وبعد أن تحرك الرجلان إلى مسافة آمنة، أدرك الكوغار أنه أصبح حراً وركض مع سحب ماسكة الصيد حول رقبته، قبل أن تسقط منه على بعد مسافة قصيرة.

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