بكتيريا الأرض قادرة على العيش في الفضاء

المصدر: (دبي - البيان)

يمكن للبكتيريا البقاء على قيد الحياة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في الفضاء، وفقاً للعلماء الذين درسوا مستعمرات الميكروبات خارج محطة الفضاء الدولية، وفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ويقول العلماء المسؤولون عن تجربة «تانبوبو» اليابانية على محطة الفضاء الدولية، إن هذا الاكتشاف يعني أن الحياة الفضائية يمكن أن تكون شائعة، بالانتقال من كوكب إلى آخر. ووجد الباحثون أن مستعمرات الميكروبات التي لا يقل سمكها عن 0.02 بوصة (0.5 مم، أي أرق من قطعة الورق)، تقاوم البرودة الشديدة ومستويات الإشعاع العالية في الفضاء.

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