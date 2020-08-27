منشأة لتربية «البعوض» في أستراليا

المصدر: باريس - أ ف ب

أعلنت الشركة الفرنسية الناشئة «إينوفافيد» أمس بناء مصنع في أستراليا قريباً بهدف تربية بعوض على نطاق صناعي لمكافحة أمراض عادة ما تنقلها هذه الحشرات إلى البشر ولا سيما حمّى الضنك.

وفي إطار شراكة مع برنامج «وورلد موسكيتو بروغرام» الأسترالي غير الربحي، ستسهم الشركة الفرنسية الناشئة المتخصصة في إنتاج بروتين حشرات كغذاء لحيوانات المزارع، في خبرتها في مجال تطبيقي جديد. وأكد الطرفان في بيان مشترك أن المصنع الذي لم يحدد مكانه بعد «سيكون أول موقع لتربية بعوض على نطاق صناعي».

وكان «وورلد موسيكتو بروغرام» طور قبل حوالي عشر سنوات آلية تسمح بحقن أنثى البعوض ببكتيريا موجودة راهناً في الطبيعة «لدى 60 % من الحشرات عبر العالم» و«بالقضاء على نقل هذه الفيروسات (الضنك خصوصاً) إلى البشر»، على ما أوضح برونو كول الناطق باسم البرنامج الأسترالي.

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