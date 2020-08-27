«يوتيوب» يعوّل على «رقابة» الذكاء الاصطناعي

المصدر: سان فرانسيسكو - أ ف ب

أدى الاتكال المتزايد لشبكة «يوتيوب» على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بدلاً من العنصر البشري خلال مرحلة جائحة «كوفيد 19»، إلى مضاعفة عدد مقاطع الفيديو المحذوفة في الربع الثاني من السنة الحالية، مقارنة بالفصل الأول.

وأوضحت الشركة التابعة لـ«غوغل» في بيان أنها حذفت 11,4 مليون مقطع فيديو بين أبريل ويونيو 2020، في حين كان عدد الفيديوهات التي حذفتها في الربع الأول من السنة 6,1 ملايين.

وأوضحت «يوتيوب» أنها كانت مع بدء الأزمة الصحية أمام خيار اعتماد تطبيق أوسع لقواعد نظامها، أو الاكتفاء بتطبيق ضيّق.

فوفق الآلية المعتمدة خلال الأوقات الطبيعية، ترصد الخوارزميات المحتويات الإشكالية، وتتولى الفرق البشرية بعد ذلك تقييمها. وفي حال قررت حذفها من الموقع، يمكن أصحاب الفيديوهات المحذوفة أن يستأنفوا القرار.

وأدركت «يوتيوب» أن مراقبيها البشريين لن يتمكنوا من تأمين حجم العمل نفسه في الظروف الجديدة الناشئة عن الجائحة، فارتأت خيار التشدد في تطبيق المعايير.

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