قطعتا نيزك بـ 17.5 ألف دولار

المصدر: (دبي - البيان)

شهد مزاد نظمته دار «كريستيز» العالمية بيع قطعتين من نيزك سقط في غابة بمنطقة سيخوت ألين الجبلية بأقصى شرق روسيا عام 1947، وفق ما نقل موقع «روسيا اليوم». وتم بيع إحدى القطعتين من النيزك المتكون من الحديد والنيكل وبوزن 8.1 كيلو جرامات مقابل 17.5 ألف دولار.

ويعتقد خبراء أن هذه القطعة كانت جزءاً من الطبقة السطحية للنيزك الذي تفكك بالغلاف الجوي للأرض على ارتفاع 6 كم لينقسم إلى قطع عدة توزعت على مساحة نحو 35 كم مربع. ويقدر وزن النيزك بحوالي 100 طن. وبيعت القطعة الأخرى بوزن 1.3 كيلو مقابل 13.5 ألف دولار.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز