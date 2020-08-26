بخاخ طارد للبعوض يقتل فيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف علماء معهد علوم الدفاع والتكنولوجيا في بريطانيا أن بخاخاً طارداً للبعوض قادر على قتل فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وقال الباحثون، نقلاً عن صحيفة "عكاظ": "يقتل سيتريوديول العديد من الفيروسات بينها عائلة كورونا"، مؤكدين قدرة البخاخ على الحماية عبر طبقة بروتينات تقي من التقاط العدوى.

ويحتفظ الجيش البريطاني بمخزون كبير من البخاخ المضاد للبعوض، فيما تم تجريبه قبل ظهور نتائج هذا البحث، لا سيما أن آثاره الجانبية محتملة.

يُذكر أن فريق البحث أوضح أن البحث أولي، وأن البخاخ ليس كافياً للوقاية من الفيروس بنسبة 100%، ما يتعين معه ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

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