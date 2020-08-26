طيور تحد من تكاثرها لمقاومة الجفاف

المصدر: (باريس - أ ف ب)

أظهرت دراسة نشرتها مجلة «نيتشر كلايميت تشينج» أن طيور الغابات المدارية تحد من تكاثرها لتصمد بشكل أفضل خلال مراحل الجفاف.واستخدم الباحثون بيانات عن 38 نوعاً جمعت خلال عمليات رصد استمرت 17 عاماً على الأرض في فنزويلا وماليزيا، شملت مراحل جفاف كانت معظم الطيور تحد خلالها من تكاثرها.

فتربية فراخ الطيور تتطلب مزيداً من الطاقة في مرحلة تصبح فيها موارد الطعام نادرة جداً. وكانت الطيور التي تتمتع بأكبر متوسط عمر متوقع تلك التي خفّضت تكاثرها بالشكل الأكبر مثل الطير القصير الأجنحة الأزرق الذي تراجعت ولاداته بنسبة 68%.

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