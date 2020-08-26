إنقاذ طفلة جرفتها الأمواج إلى عرض البحر

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

أنقذ طاقم سفينة طفلة يُعتقد أنها تبلغ من العمر 4 أو 5 سنوات، بعد أن جرفتها المياه وهي على متن لعبتها المنفوخة على شكل حصان طائر.

ووفقاً للمسؤولين فإن الفتاة الصغيرة، محظوظة لأنها بقيت على قيد الحياة بعد أن طافت على بعد نحو نصف ميل من الساحل اليوناني الذي كانت تزوره مع والديها الأحد الماضي.

وكانت الفتاة الصغيرة تلعب في المحيط قبالة بلدة أنتيريو في خليج كوريث، قبل أن يجرفها تيار البحر.

وعندما أدرك والداها المذعوران أنها اختفت عن أنظارهما، استدعيا عبّارة محلية للمساعدة.

ورصد قبطان القارب الطفلة التي تمكنت بطريقة ما من البقاء جالسة بهدوء على لعبتها المنتفخة.

وتم تصوير فيديو للحظة سحبها بأمان من البحر وإنقاذها من قبل فريق العبّارة.

وذكرت صحيفة «جريك سيتي تايمز»، أنها سلمت في النهاية إلى والديها القلقين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نُقل طفل يبلغ من العمر ست سنوات جواً إلى المستشفى، بعد أن جرفته مياه البحر على بجعة قابلة للنفخ في شمال ويلز.

وتم العثور على الطفل الصغير بعدما فقد وعيه وتم إنقاذه قبالة ساحل بلاك روك ساندز.

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