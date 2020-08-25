مصمم يشكك في بدلات «سبيس إكس»

المصدر: (دبي - البيان)

شكك فلاديمير بيروجكوف، مصمم بدلات الفضاء، مدير مركز «كينيتيكا» في الجامعة الوطنية للبحوث التكنولوجية، في فعالية بدلات الفضاء التي سيرتديها رواد الفضاء على مركبات «كرو دراغون» الفضائية خلال الرحلات إلى المحطة الفضائية الدولية والعودة إلى الأرض، والتي تنتجها شركة سبيس إكس التي يملكها إيلون ماسك، بحسب موقع «روسيا اليوم».

وقال بيروجكوف: «هذه في الواقع ليست بدلات فضاء، بل معدات حماية شخصية خلال الرحلة من الأرض إلى المحطة الفضائية الدولية، من مصمم الأزياء خوسيه فرناندز، الذي ابتكر مظهر أبطال هوليوود الخارقين». ووفقاً له، لم يقتصر عمل المصممين على البدلات الفضائية فقط، بل وشمل معدات سبيس إكس الأخرى.

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