مدينة متكاملة «مكتفية ذاتياً» في ناطحة سحاب

المصدر: إعداد: نهى حوّا

يأخذ التصميم التصوري المستقبلي لناطحة سحاب في نيويورك، شكل مجتمع مكتفٍ ذاتياً، مع مزرعة حضرية عمودية ومرافق عامة، موفراً نموذجاً عن الحياة في عالم ما بعد كوفيد 19.

ابتكر التصميم استديو العمارة الإيطالي، بيرو ليسوني، الذي حاز تنويهاً في المسابقة الدولية في الهندسة المعمارية «سكاي هايف 2020»، أخيراً، وهو يتخيل المبنى بطول 130 متراً وعرض 80 متراً، مكتفياً ذاتياً يوفر طاقته وموارده، إضافة إلى تسهيلات للسكان، مثل مدرسة ومرافق رياضية ومستشفى.

ومعلقاً على التصميم، أكد الذراع اليمنى في الاستوديو، المعماري ليسوني كاسال ريبيرو لمجلة «ديزاين» للعمارة والتصميم: «لقد أضاء عام 2020 ووصول الجائحة العالمية على نقاط ضعفنا ونواقصنا على المستوى الهيكلي، ما دفعنا لابتكار طرق جديدة للتفكير في المدينة والبنى التحتية».

يقع تصميم المبنى الذي أطلق عليه «سكاي لاينز» على مساحة حضرية متخيلة في نيويورك، هيكله مدبب مصنوع من ستارة من الكابلات الفولاذية التي تحمل منصات حديقة معلقة تدور حول برج زجاجي في الوسط. أما الفكرة من وراء التصميم فهي أنه مع مرور الوقت سوف تغطي أشجار وشجيرات تلك المنصات لإيجاد «غابة حضرية عمودية»، على أن تستخدم في المبنى الطاقة الحرارية الأرضية والألواح الكهروضوئية ونظام استعادة مياه الأمطار وإدارة استخدام المياه.

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