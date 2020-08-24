3 أشياء يجب عدم الاحتفاظ بها تحت حوض المطبخ

المصدر: وكالات

يدفع ضيق مساحة المطبخ بعض الناس إلى تخزين عدة مواد تحت حوض ورخام (مجلى) المطبخ، من دون الانتباه إلى خطورة بعض هذه المواد على صحتهم، لكن تقريراً ألمانياً يكشف عن ثلاثة أشياء يجب عدم الاحتفاظ بها بالمرة تحت رخام المطبخ.

وبحسب "دويتشه فيله" تقول مجلة "فرويندنين" الألمانية إن الحرص على نظافة المطبخ من الأمور الضرورية في كل منزل، ففي هذا المكان يتم إعداد الطعام وربما تناوله أيضاً. وبسبب ضيق مساحة المطبخ، يعتمد الكثير من الناس على تخزين عدة أشياء دفعة واحدة في أماكن معينة في المطبخ على غرار مجلى المطبخ، ما قد يلحق الضرر بصحتهم.

وتشير المجلة إلى ثلاثة أشياء يجب عدم الاحتفاظ بها بالمرة تحت حوض المطبخ.

المواد الكيميائية الصلبة

أوضحت مجلة "فرويندنين" أن يجب دائما تخزين تخزين مواد التنظيف، التي تحتوي على مواد كيميائية صلبة بأمان، مضيفة أنه عادة ما يتم فتح الدرج الموجود أسفل مجلى المطبخ عدة مرات في اليوم. زيادة على أن خطر سقوط المواد الكيميائية وتسربها مرتفع جدًا.

وأشارت إلى أنه من الأفضل، تخزين مواد التنظيف المحتوية على مواد كيميائية صلبة في مكان آخر غير مجلى المطبخ، خاصة وأنه لا يتم استعمالها بشكل يومي للتنظيف.

منتجات قابلة للاحتراق

بصفة عامة، احرص على عدم تخزين أي مواد قابلة للاحتراق في المطبخ. ويمكن التعرف على هذه المنتجات بسهولة من خلال رمز النار الصغير الموجود عليها.

ويستحسن الاحتفاظ بهذه المواد في مكان آمن وبعيد عن أشعة الشمس.

مناشف الأواني

لفت المجلة أنه من العملي جداً أن تتواجد مناشف الأواني بالقرب من مجلى المطبخ، إلا أنه يفضل الاحتفاظ بها في مكان بعيد نوعاً ما، لأنه في حال وضع مناشف الأواني مباشرة تحت مجلى المطبخ فإن ذلك قد يؤدي إلى تكون الجراثيم فوقها، ونقلها بالتالي إلى باقي الأواني عند استعمالها في وقت لاحق.

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