يتزوج 4 مرات بهوية مزوَّرة

المصدر: البيان الإلكتروني

قبضت الشرطة المصرية على متهم هارب من سجن وادي النطرون في قضية محكوم فيها بالإعدام، ومتورط في قضايا أخرى في بني سويف بصعيد البلاد.

ووفق صحيفة "عكاظ"، كشفت التحقيقات أن المتهم انتحل شخصية ابن خالته «الميت» وزوّر شهادة ميلاد وبطاقة هوية تزوج بها 4 مرات.

وتبين أن المحكوم عليه البالغ من العمر 38 عاماً يعمل كهربائياً، وهو متهم في 9 قضايا آخرها القتل العمد.

وأكدت التحريات أن المتهم هرب من السجن في أحداث يناير 2011، وانتحل اسم ابن خالته، فيما اعترف الهارب بفعلته، وقال إن قريبه توفي بعدما زوّر أوراقه الرسمية مقابل 20 ألف جنيه رشوة.

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