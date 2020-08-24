فريق بريطاني يبتكر أسرع شبكة إنترنت

المصدر: (دبي - البيان)

تمكن فريق في جامعة كوليدج لندن من بناء شبكة إنترنت قادرة على نقل بيانات بمعدل بلغ 178 تيرابايت في الثانية، وفق ما نقل موقع «روسيا اليوم» عن صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ويشبه ذلك تنزيل كل مكتبة مسلسلات «نتفليكس» في أقل من ثانية، وهو ما حطم الرقم القياسي لأسرع معدل نقل بيانات في العالم.

وحقق الباحثون في لندن، الرقم القياسي الجديد من خلال إرسال البيانات عبر شبكة ذات أطوال موجية أوسع بكثير من التي تستخدمها الألياف البصرية.

وبدأ الفريق من خلال الجمع بين تقنيات تعزيز الاتصال المختلفة، التي يمكن أن تعزز قوة الإشارة على نطاق أوسع، ثم قاموا بزيادة السرعة من خلال تطوير تشكيل هندسي جديد للتلاعب بخصائص كل طول موجي فردي.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز