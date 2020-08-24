طفل عمره 3 سنوات ينقذ صديقه من الغرق

المصدر: (دبي - البيان)

رصدت كاميرات المراقبة لحظات بطولية لطفل عمره ثلاث سنوات وهو ينقذ صديقه من الغرق في البرازيل، وفق ما نقل موقع «سبوتنيك» الروسي.

ووقع الحادث في منزل بمدينة إيتابيرونا، بينما كان الأطفال يلعبون بمفردهم قرب المسبح.

وتسلل إنريكي الذي يبلغ ثلاث سنوات من العمر إلى المسبح دون أن تلاحظ والدته.

ويظهر مقطع الفيديو، كيف يشد الطفل لالتقاط شيء ما من المسبح ثم يقع فجأة، ولكن صديقه آرثر دي أوليفيرا كان بجانبه ولما لم يجد أحد الكبار للمساعدة أمسك بيد صديقه، وانتشله من المسبح.

وأهدت الشرطة المحلية البطل الصغير، بعض الحلوى وكرة سلة جديدة.

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