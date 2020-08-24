800 ألف متابع لسيدة اللياقة البدنية «السبعينية»

المصدر: إعداد: نهى حوّا

تعلم سيدة في منتصف العقد السبعين من عمرها اللياقة البدنية لأكثر من 800 ألف متابع على «إنستغرام»، بعد نجاحها الباهر في فقدان 28 كيلوغراماً من وزنها.

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، كانت المرأة الكندية، جوان ماكدونالد، تزن 90 كيلوغراماً وتتناول دواء لارتفاع ضغط الدم وتعاني التهاباً حاداً في المفاصل، عندما جاءتها ابنتها ميشيل، مدربة اللياقة التي تعيش في المكسيك، فقررت تغيير حياتها.

بدأت أولاً بتمارين الوزن، وبعد رحلة طويلة دامت ثلاث سنوات من فقدان الوزن شاركها فيه كثير على «إنستغرام»، تمكنت من إنقاص وزنها إلى 61 كيلوغراماً.

كتبت جوان التي تبلغ من العمر 74 عاماً على موقعها الإلكتروني: «لقد مضى على رحلتي ثلاث سنوات، ويمكنني أن أقول بصراحة إنني امرأة مختلفة عما كنت عليه». قالت إنها كانت مصرة على إنقاص وزنها، فجددت اشتراكها في الصالة الرياضية، وتعلمت كيفية استخدام أيفون المرة الأولى، لكي تشارك تقدمها على الإنترنت. ومع مرور الأشهر، كان بإمكانها أن تشعر بفقدان الوزن.

اليوم، تتدرب جوان في جلسات من 90 دقيقة على الأقل خمسة أيام في الأسبوع وتشارك تمارينها على الإنترنت، حتى إنها أطلقت كتباً إلكترونية لمساعدة الآخرين.

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