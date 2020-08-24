بيع 4 كراسي خشبية مكسورة بمليون دولار

المصدر: (دبي - البيان)

قالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية: إن 4 كراسي خشبية مكسورة صنعت عام 1778 بيعت بأكثر من مليون دولار، وفق ما نقل موقع «روسيا اليوم» عن صحيفة «ديلي ميل» البريطانية. وذكر المصدر أن الكراسي العتيقة صنعت في العام 1778 خصيصاً للأخ الأصغر للإمبراطور الفرنسي لويس السادس عشر، شارل العاشر.

وصنعت الكراسي بهدف تأثيث غرفة نوم شارل العاشر الشهيرة في «قلعة باغاتيل» الفخمة الواقعة في العاصمة باريس. وكانت الكراسي معروضة للبيع في متحف اللوفر، وكان من المتوقع أن يجري بيعها بنحو 600 ألف دولار أمريكي، لكن ثمن بيعها النهائي فاق التوقعات وجاء أفضل من تقديرات الخبراء.

وكشف المصدر أن الكراسي الأربعة، التي تمت مصادرتها خلال الثورة الفرنسية عام 1789، بيعت مقابل نحو مليون و400 ألف دولار أمريكي.

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