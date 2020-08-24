الشرطة الأمريكية تلاحق «موزع عناق كورونا»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت الشرطة في ولاية ماساشوستس الأمريكية أنها تبحث عن رجل، متهم بنقل عدوى فيروس كورونا المستجد بين زوار أحد المتاجر، وفق ما نقل موقع «سكاي نيوز عربية».

وطلبت الشرطة في مدينة سبرنغفيلد، الجمعة، مساعدة السكان في التعرف على المتهم، الذي كان يتمشى في متجر «وولمارت» ويحتضن رواده، ثم يقول: «لقد أعطيتكم للتو عناق كوفيد. أنتم الآن مصابون بكوفيد»، قبل أن يضحك ويغادر.

وأكدت الشرطة أن أحد من عانقهم الرجل كان مريض سرطان سابقاً، مما يعني أن إصابته بالفيروس قد تشكل خطراً على حياته. وكشف متحدث باسم الشرطة أن رجل «توزيع الأحضان» يواجه تهماً بـ«الاعتداء والضرب وتنظيم هجمات إرهابية». وتعتبر الشرطة أن التهديد بنقل فيروس «كورونا»، سيتم التعامل معه على قدم المساواة مع التهديد بتفجير قنبلة.

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