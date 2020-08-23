ولادة باندا عملاق في حديقة الحيوانات بواشنطن

المصدر: (واشنطن - أ ف ب)

أعلنت حديقة الحيوانات في واشنطن ولادة «صغير باندا عملاق ثمين»، بعد أربع سنوات من آخر حمل لوالدته الباندا العملاقة مي شانغ.

وكتبت حديقة سميسونيان الوطنية للحيوانات على تويتر، إن الأم الجديدة تظهر سلوكاً نموذجياً لأمهات الباندا من خلال «الاعتناء بصغيرها واحتضانه».

وقالت «يسعدنا أن نعلن أن مي شانغ وضعت صغيرها في الساعة 18:35 وهي تعتني بمولودها الجديد باهتمام»، لافتة إلى أن الأم وصغيرها «يبدوان بصحة جيدة».

وتمكن محبو الباندا من متابعة عملية الإنجاب مباشرة عن طريق «كاميرا الباندا» التي تعرض مشاهدها على موقع حديقة الحيوانات الإلكتروني على مدار الساعة، رغم تعطّل البث في بعض الأحيان بسبب الإقبال الكبير.

ومنذ وصول حيواني الباندا إلى الحديقة سنة 2000، وضعت مي شانغ ثلاثة صغار: الذكران تاي شان في 2005 وباي باي في 2015، والأنثى باو باو في 2013.

وأعيد الصغار الثلاثة إلى الصين عند بلوغ كل منها سن الرابعة بموجب عقد شراكة تعود بموجبه ملكية هذه الحيوانات إلى الصين.

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