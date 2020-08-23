ملياردير لـ15 دقيقة فقط

المصدر: (دبي - البيان)

أصبح الطبيب النفسي بليز أغيري، من ولاية ماساتشوستس الأمريكية، أحد عملاء بنك «أمريكا»، مليارديراً لمدة 15 دقيقة بسبب خطأ مصرفي.

وبحسب ما أوردت وكالة «بلومبرغ» الأمريكية، فإن بليز أغيري تفاجأ حينما فتح حسابه الخاص بوجود مبلغ 2.45 مليار دولار في رصيده. ورغم أنه لم يصدق عينيه إلا أن الرقم كان حقيقياً حتى بعد التحقق من المعلومات التي أوردها.

وقررالأمريكي الاتصال بموظفي البنك للاستفسار عن الأموال الغامضة التي تبين أنها ظهرت في حسابه في تطبيق البنك نتيجة لخطأ تقني وتم تصحيحه.

وكتب أغيري على حسابه على تويتر: «ثروتي الجنونية لمدة خمس عشرة دقيقة!».

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