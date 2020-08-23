السجن لنجمة «فول هاوس» في «فضيحة الجامعات الأمريكية»

المصدر: (دبي - البيان)

قضت محكمة أمريكية بالحبس شهرين على نجمة المسلسل التلفزيوني (فول هاوس) الممثلة لوري لوغلين وبالحبس خمسة أشهر لزوجها مصمم الأزياء موسيمو جيانولي لمشاركتهما في فضيحة واسعة النطاق تتعلق بالقبول في جامعات أمريكية.

واختنق صوت لوغلين (56 عاماً) وهي تعتذر لقاضي المحكمة الجزئية ناتانيل جورتون في بوسطن عن «القرار المريع» الذي اتخذته بأن تحاول مساعدة ابنتيها للحصول على «ميزة غير مستحقة» في مسابقات القبول بالجامعات.

وصدر الحكم على لوغلين وزوجها بعد إقرارهما في مايو بالذنب في مخطط احتيالي استهدفا منه ضمان مكانين لابنتيهما في جامعة كاليفورنيا الشمالية باعتبارهما بطلتين رياضيتين.

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