بيع نظارات غاندي «الشهيرة» بربع مليون جنيه استرليني

المصدر: (دبي - البيان)

بيعت نظارات مستديرة كان يضعها «رمز الكفاح» من أجل استقلال الهند، ماهاتما غاندي، خلال مزاد في بريطانيا، مقابل مبلغ ضخم، بحسب ما نقل موقع «سكاي نيوز عربية» عن دار «إيست بريستول» للمزادات.

وكتبت الدار عبر حسابها على إنستغرام في منشور تضمن تسجيلاً مصوراً عن المزاد الذي أقيم مساء الجمعة: «شاهدوا لحظة بيع نظارات غاندي مقابل 260 ألف جنيه استرليني. لقد وجدناها قبل 4 أسابيع في علبة البريد التابعة لنا، وقد وضعها رجل كان عمّه قد حصل عليها من غاندي شخصياً».

وكان السعر التقديري لهذه النظارات الدائرية المطلية بالذهب يراوح بين 10 آلاف جنيه استرليني و15 ألفاً (13 ألف دولار و20 ألفاً).

وقال أندرو ستو، وهو أحد مفوضي المزادات لـ«سكاي نيوز»: أجرينا عمليات بحث خلصنا على إثرها إلى أننا أمام اكتشاف تاريخي.

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