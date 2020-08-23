وفاة أكبر معمّر في العالم عن 116 عاماً

المصدر: (جوهانسبرغ - أ ف ب)

أعلنت عائلة معمّر يبلغ 116 عاماً يعتقد أنه بين الأكبر سناً في العالم نجا من الإنفلونزا الإسبانية عام 1918 وفاته أمس في جنوب إفريقيا.

وقال فريدي بلوم الذي ولد في الثامن من مايو 1904 لفرانس برس هذا العام إنه «عاش كل هذه المدة بفضل الله».

وبحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية، فإن أكبر رجل سناً في العالم هو البريطاني بوب ويتون البالغ 112 عاماً، ولكن وسائل إعلام جنوب إفريقيا وصفت بلوم بأنه الأكبر سناً في العالم بشكل «غير رسمي».

وقال متحدث باسم العائلة «قبل أسبوعين فقط، كان الجد لا يزال يقطع الحطب»، مضيفاً «كان رجلاً قوياً يملؤه الكبرياء».

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