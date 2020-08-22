«حرائق غابات كاليفورنيا».. صورة عام 2020

المصدر: دبي - البيان

حققت صورة من حرائق الغابات المستعرة في كاليفورنيا، انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتُبرت الصورة المعبرة عن عام 2020، حسب موقع «روسيا اليوم». وتُظهر اللقطة التي صورها مصور «أسوشيتد برس» نوح بيرغر، جحيماً يحيط بلوحة خشبية، تطلب من الزائرين «ارتداء قناع الوجه، وغسل اليدين، والتباعد الاجتماعي، والبقاء آمنين». وتنتهي بـ«تعال وانضم إلينا!».

والتُقطت صورة المشهد المروع الثلاثاء الماضي، في مقاطعة نابا. وسرعان ما انتشرت على «تويتر»، حيث وصفها كثيرون بأنها ملخص لعامنا المليء بالفوضى.

وتفاعل المغردون حول العالم مع الصورة عبر حساباتهم في «تويتر»، فقال أحدهم: «عام 2020 في صورة واحدة رائعة». وقال آخر: «هذه ستكون صورة الغلاف في فصل التاريخ عن عام 2020».

وأجرى آخرون مقارنات مع مشهد فكاهي ساخر، لكلب يجلس على طاولة في غرفة مليئة بالنيران، ويقول: «هذا جيد».

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