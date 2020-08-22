جامعة ألمانية تخصص منحة مالية «غريبة»

المصدر: دبي - البيان

خصصت جامعة ألمانية منحة مالية «للكسالى»، في حال أقنعوا بأنهم لن ينجزوا شيئاً، وهو أمرٌ وصف بالغريب.

وحسب موقع «سكاي نيوز عربية»، فإن جامعة «الفنون الجميلة» الألمانية في مدينة هامبورغ أعلنت منحة من 1600 يورو لمن يريد أن يتقدم في أرجاء البلاد كافة.

وينبغي أن يقوم المتقدمون لهذه المنحة بتحديد مجالات «الكسل» التي يبدعون فيها.

وتضم الاستمارة أربعة أسئلة وهي: ما الشيء الذي لا تريد القيام به؟ وما المدة التي تريدُ فيها الإعراض عن القيام به؟ وما الذي يجعلك لا تقوم به تحديداً؟ ولماذا تعتبر نفسك الشخص الأنسب لعدم القيام به؟.

وقال المهندس والمختص في نظرية التصميم، فريدريش فون بوريس، صاحب المبادرة، إن «عدم القيام بشيء ليس بالأمر بالغ السهولة».

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز