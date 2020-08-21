روبوت على شكل خنفساء لا يحتاج بطاريات

المصدر: واشنطن - أ ف ب

لطالما فكر علماء بتصميم روبوتات صغيرة قادرة على التنقل في بيئات لا يصلها الإنسان أو تشكل خطراً كبيراً عليه، إلا أن إيجاد طريقة لمدها بالطاقة كان مستحيلاً حتى الآن. لكن فريقاً في جماعة ساذرن كاليفورنيا حقق اختراقاً بتصميمه روبوتاً على شكل خنفساء وزنه 88 ميلغراماً، يعمل على الميثانول، ويستخدم نظام عضلات اصطناعياً للزحف والتسلق وحمل شحنات على ظهره لمدة ساعتين تقريباً. ويبلغ طول هذا الروبوت 15 مليمتراً، ما يجعله «أخف روبوت صمم حتى الآن»، حسب مخترعه شيوفنغ يانغ.

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